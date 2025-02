Chapple verbetert 22 jaar oud Nederlands record 800 meter indoor

APELDOORN (ANP) - Samuel Chapple heeft bij indoorwedstrijden in Apeldoorn het 22 jaar oude Nederlandse record van Bram Som op de 800 meter verbeterd. Chapple, lid van de Naaldwijkse atletiekvereniging Olympus '70, liep op de vernieuwde kunststofbaan in het Omnisport een tijd van 1.45,46. Hij haalde vier tienden af van de oude recordtijd van 1.45,86, die Som in 2003 liep in Karlsruhe.

Chapple is afkomstig uit de trainingsgroep van voormalig bondscoach Grete Koens en in de vorm van zijn leven. Hij scherpte kortgeleden ook al het Nederlands record op de 1500 meter aan met een tijd van 3.35,61. Ook dat record liep de 26-jarige atleet in Apeldoorn.

Chapple heeft zich met zijn Nederlandse records geplaatst voor de Europese kampioenschappen indoor die van 6 tot en met 9 maart in Apeldoorn worden gehouden.