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Bontenbal: Brinkman zette zich vol toewijding in voor Nederland

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 16:51
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DEN HAAG (ANP) - De maandag overleden CDA'er Elco Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger "verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan", aldus CDA-leider Henri Bontenbal over zijn voorganger op X. "Vol toewijding, loyaal en veerkrachtig zette hij zich in voor Nederland."
Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de christendemocraten. Aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer.
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