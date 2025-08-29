Bontenbal: CDA kan 'adequaat' gerepareerde asielwet steunen

DEN HAAG (ANP) - Het CDA kan steun verlenen aan de asielnoodmaatregelenwet als deze "adequaat gerepareerd wordt", verklaarde politiek leider Henri Bontenbal van de christendemocraten bij radioprogramma Sven Op 1. Zijn uitspraak volgt op het advies van de Raad van State over de strafbaarstelling van illegaal verblijf, dat aan de asielwet is verbonden. Door dat wijzigingsvoorstel wordt hulp aan mensen zonder papieren ook strafbaar.

Vanwege die strafbaarstelling stemde het CDA in de Tweede Kamer toch tegen de wet van asielminister David van Weel. De VVD-bewindsman wil de wet nu aanpassen. Als dat gebeurt, verwacht Bontenbal dat zijn partij alsnog voor kan stemmen.

Steun van het CDA is ook belangrijk in de Eerste Kamer. Bontenbal zegt dat hij niet gaat over het stemgedrag van de CDA-senaatsfractie, "maar als ik dit zeg, kunt u het wel uittekenen."