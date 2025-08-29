ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbal: CDA kan 'adequaat' gerepareerde asielwet steunen

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 12:11
anp290825125 1
DEN HAAG (ANP) - Het CDA kan steun verlenen aan de asielnoodmaatregelenwet als deze "adequaat gerepareerd wordt", verklaarde politiek leider Henri Bontenbal van de christendemocraten bij radioprogramma Sven Op 1. Zijn uitspraak volgt op het advies van de Raad van State over de strafbaarstelling van illegaal verblijf, dat aan de asielwet is verbonden. Door dat wijzigingsvoorstel wordt hulp aan mensen zonder papieren ook strafbaar.
Vanwege die strafbaarstelling stemde het CDA in de Tweede Kamer toch tegen de wet van asielminister David van Weel. De VVD-bewindsman wil de wet nu aanpassen. Als dat gebeurt, verwacht Bontenbal dat zijn partij alsnog voor kan stemmen.
Steun van het CDA is ook belangrijk in de Eerste Kamer. Bontenbal zegt dat hij niet gaat over het stemgedrag van de CDA-senaatsfractie, "maar als ik dit zeg, kunt u het wel uittekenen."
Vorig artikel

Beurskoers Fenerbahçe veert op na ontslag trainer Mourinho

Volgend artikel

IDF: begonnen aan eerste stadia aanval Gaza-Stad

POPULAIR NIEUWS

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-429176990

Horror: Britse uitvaartondernemer zette dode baby's voor de tv in haar huis

rhnull_golden_blood_type

Wat is Golden Blood en waarom is het zo schaars?

ANP-302658936

Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier