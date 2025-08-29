Beurskoers Fenerbahçe veert op na ontslag trainer Mourinho

ISTANBUL (ANP/BLOOMBERG) - De koers van Fenerbahçe op de beurs in Istanbul veerde vrijdag op na het ontslag van trainer José Mourinho. Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, steeg het aandeel van de beursgenoteerde Turkse voetbalclub met 7 procent. Daarmee kwam de beurswaarde boven de 400 miljoen dollar uit.

Aan het einde van de ochtend stond het aandeel zo'n 4 procent hoger. Fenerbahçe maakte het ontslag van Mourinho bekend in een bericht op socialemediaplatform X. De 62-jarige Portugees was pas een jaar werkzaam bij de club. Het ontslag volgde twee dagen na de uitschakeling van Fenerbahçe in de play-offs van de Champions League.

Mourinho won met FC Porto en Internazionale de Champions League in respectievelijk 2004 en 2010. Ook was hij eerder trainer van Chelsea, Real Madrid en Manchester United.