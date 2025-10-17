ECONOMIE
Von der Leyen: meeting Poetin-Trump die leidt tot vrede is welkom

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 13:20
anp171025139 1
BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen verwelkomt een ontmoeting tussen de presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin "als deze zou leiden tot vrede in Oekraïne", laat haar woordvoerder weten. De Amerikaanse en Russische president zeggen elkaar te ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, maar wanneer is nog onduidelijk.
Volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán zouden Trump en Poetin binnen twee weken naar Boedapest komen. "De bijeenkomst is voor zover we weten nog niet bevestigd", aldus de Commissie-woordvoerder. "Maar als de bijeenkomst zou leiden tot rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne, zouden we dat toejuichen."
De Commissie verduidelijkte ook dat het mogelijk is voor de Russische president om af te reizen naar het EU-land, als de nationale regering besluit tot een tijdelijke uitzondering op het verbod op Russische vliegtuigen in het luchtruim. Er geldt geen specifiek EU-inreisverbod voor Poetin.
