Bontenbal: deze verkiezingen gaan over bestuurbaarheid Nederland

ROTTERDAM (ANP) - Wat Henri Bontenbal betreft gaan deze verkiezingen over de bestuurbaarheid van Nederland. In zijn speech op het CDA-congres heeft hij het over de "impasse waar de politiek zelf in verkeert" en het "doorbreken van de stilstand op tal van gebieden".

De lijsttrekker zet het CDA nadrukkelijk neer als middenpartij. "We zijn niet links, we zijn niet rechts. We zijn christendemocraten." De partij wil "verantwoordelijkheid nemen" en "over partijgrenzen heen samenwerken". Hij noemt VVD en GroenLinks-PvdA als partijen die op het gebied van migratie hetzelfde willen als het CDA: inzetten op gematigde bevolkingsgroei.

De CDA-leider somt in zijn speech enkele partijstandpunten uit het verkiezingsprogramma op. Hij noemt een strenger asielbeleid, klimaatbeleid op Europees niveau en het langzaam afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Ook pleit hij voor minder overheidsbemoeienis. "In de Tweede Kamer leeft de bizarre gedachte dat elk probleem direct door de overheid moet worden opgelost."