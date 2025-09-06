ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbal: deze verkiezingen gaan over bestuurbaarheid Nederland

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 14:09
anp060925084 1
ROTTERDAM (ANP) - Wat Henri Bontenbal betreft gaan deze verkiezingen over de bestuurbaarheid van Nederland. In zijn speech op het CDA-congres heeft hij het over de "impasse waar de politiek zelf in verkeert" en het "doorbreken van de stilstand op tal van gebieden".
De lijsttrekker zet het CDA nadrukkelijk neer als middenpartij. "We zijn niet links, we zijn niet rechts. We zijn christendemocraten." De partij wil "verantwoordelijkheid nemen" en "over partijgrenzen heen samenwerken". Hij noemt VVD en GroenLinks-PvdA als partijen die op het gebied van migratie hetzelfde willen als het CDA: inzetten op gematigde bevolkingsgroei.
De CDA-leider somt in zijn speech enkele partijstandpunten uit het verkiezingsprogramma op. Hij noemt een strenger asielbeleid, klimaatbeleid op Europees niveau en het langzaam afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Ook pleit hij voor minder overheidsbemoeienis. "In de Tweede Kamer leeft de bizarre gedachte dat elk probleem direct door de overheid moet worden opgelost."
Vorig artikel

Verstappen rijdt vierde tijd in laatste training voor GP Italië

Volgend artikel

Wielerploeg Israel - Premier Tech past shirt aan in Vuelta

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

176253924_m

De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt