Wielerploeg Israel - Premier Tech past shirt aan in Vuelta

AVILÉS (ANP) - De wielrenners van de ploeg Israel - Premier Tech rijden de rest van de Vuelta in aangepaste tenues. Daarop ontbreekt de naam Israël. Aanhoudende pro-Palestijnse protesten hebben de Spaanse rittenkoers al enkele keren gehinderd. De elfde etappe met finish in Bilbao eindigde daarom 3 kilometer voor de finish en kende geen winnaar. De protesten richten zich op de aanvallen van Israël op Palestijnen in Gaza, waarbij al tienduizenden doden zijn gevallen.

Langs de route van de Vuelta zijn veelvuldig Palestijnse vlaggen te zien. In Bilbao bezetten woensdag honderden demonstranten de finishstraat. "Om de veiligheid van onze renners en het hele peloton voorop te stellen, heeft Israel - Premier Tech, gezien het gevaarlijke karakter van sommige protesten, de renners voor de rest van de race uitgerust met een tenue met het monogramlogo van het team. De teamnaam blijft Israel - Premier Tech, maar het nieuwe tenue sluit nu aan bij de merkkeuzes die we eerder hebben genomen voor onze voertuigen en vrijetijdskleding", schrijft de ploeg op X.