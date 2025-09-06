ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielerploeg Israel - Premier Tech past shirt aan in Vuelta

Sport
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 14:11
anp060925085 1
AVILÉS (ANP) - De wielrenners van de ploeg Israel - Premier Tech rijden de rest van de Vuelta in aangepaste tenues. Daarop ontbreekt de naam Israël. Aanhoudende pro-Palestijnse protesten hebben de Spaanse rittenkoers al enkele keren gehinderd. De elfde etappe met finish in Bilbao eindigde daarom 3 kilometer voor de finish en kende geen winnaar. De protesten richten zich op de aanvallen van Israël op Palestijnen in Gaza, waarbij al tienduizenden doden zijn gevallen.
Langs de route van de Vuelta zijn veelvuldig Palestijnse vlaggen te zien. In Bilbao bezetten woensdag honderden demonstranten de finishstraat. "Om de veiligheid van onze renners en het hele peloton voorop te stellen, heeft Israel - Premier Tech, gezien het gevaarlijke karakter van sommige protesten, de renners voor de rest van de race uitgerust met een tenue met het monogramlogo van het team. De teamnaam blijft Israel - Premier Tech, maar het nieuwe tenue sluit nu aan bij de merkkeuzes die we eerder hebben genomen voor onze voertuigen en vrijetijdskleding", schrijft de ploeg op X.
Vorig artikel

Bontenbal: deze verkiezingen gaan over bestuurbaarheid Nederland

Volgend artikel

Van Hijum: NSC 2.0 is vandaag opgestaan

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

176253924_m

De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt