Bontenbal is 'spelletjes' VVD over wie met wie 'spuugzat'

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal is "het oude spelletje" dat de VVD speelt over wie met wie moet samenwerken "spuugzat". Dat zei hij toen VVD-leider Dilan Yeşilgöz hem dinsdag tijdens het NOS Slotdebat vroeg te kiezen voor een 'centrumrechts kabinet'. "Ook in deze campagne zie ik de VVD alleen maar weer breekpunten formuleren en coalities formuleren", reageerde Bontenbal.

"Wat we moeten doen is een stabiel kabinet bouwen dat gebaseerd is op samenwerken en niet op ruzie, niet op kinderachtig gedrag. De kiezer verdient echt iets beters dan deze oude politiek van de VVD", vervolgde Bontenbal. Yeşilgöz reageerde dat ze de CDA-leider alleen vroeg "om uw eigen kiezers duidelijkheid te geven". Daarna herhaalde ze voor de zoveelste keer in het debat en tijdens de verkiezingscampagne dat stemmers de keuze krijgen tussen een links en 'centrumrechts' kabinet.