Bontenbal vindt houding SP over NAVO-norm 'hopeloos naïef'

DEN HAAG (ANP) - "Hopeloos naïef", noemde CDA-leider Henri Bontenbal de houding van de SP als het gaat om de NAVO-norm. Die norm bepaalt hoeveel geld landen moeten uitgeven aan defensie en stijgt naar 3,5 procent van het bruto binnenlands product. De SP wil hier niet in meegaan.

Jimmy Dijk (SP) sprak van een "Trump-norm", vanwege de Amerikaanse president die de norm volgens Dijk heeft opgelegd "om zijn kas te kunnen spekken". Volgens de SP'er geven Europese landen samen al genoeg aan defensie uit.

"Je moet de veiligheid van Nederland en Europa niet op het spel zetten", reageerde Bontenbal. Dijk vond zijn woordkeuze "niet zo netjes" en antwoordde: "Ik vind u hopeloos naïef dat u zomaar achter Trump aanrent."