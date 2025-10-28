ECONOMIE
Rutte spreekt steun uit voor Litouwen na ballonincidenten

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 22:23
BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - NAVO-topman Mark Rutte heeft op X steun uitgesproken voor Litouwen. Het land kreeg de afgelopen tijd te maken met ballonnen die het luchtruim binnenvlogen en het vliegverkeer hinderden.
Rutte schreef dat hij president Gitanas Nausėda heeft gesproken over dreigingen voor het Litouwse luchtruim. De Baltische staat kan volgens hem rekenen op de NAVO, waarbij Rutte wees op de luchtbewaking door bondgenoten.
EU-land Litouwen zegt dat de ballonnen door smokkelaars worden gebruikt om sigaretten de EU in te krijgen. Ze komen uit Belarus en dat heeft de relatie met het pro-Russische regime daar verder onder druk gezet.
Hybride dreiging
Litouwen heeft al maatregelen genomen. Grensovergangen met Belarus zijn gesloten en het land heeft duidelijk gemaakt dat het ballonnen kan neerhalen.
Ook de EU heeft de incidenten scherp veroordeeld. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie sprak eerder over een hybride dreiging die niet getolereerd zal worden.
