Van een dag tot 400 jaar: het leven van ons en andere dieren

Wetenschap
door Peter Janssen
dinsdag, 16 september 2025 om 14:53
gandr-collage (9)
Voor een zoogdieren leven mensen best lang. Althans, sinds dokters ons in leven houden. Heel lang gingen de meeste mensen voor hun 45e dood. Maar nu is in veel landen 80 het gemiddelde.
Het leven van dieren varieert heel sterk
Sommige dieren leven bijzonder kort. De eendagsvlieg (mayfly) leeft slechts 1 dag, terwijl huisvliegen meestal enkele weken tot een maand halen. Kleine knaagdieren als muizen en hamsters worden gemiddeld 1 tot 3 jaar oud. Ook hamsters en muizen gaan zelden langer dan 2 tot 4 jaar mee

Huisdieren en boerderijdieren

Populaire huisdieren zoals honden en katten kunnen flink oud worden. Katten halen vaak 15 tot 20 jaar, uitzonderingen daargelaten, en honden gemiddeld 10 tot 15 jaar, afhankelijk van het ras. Konijnen leven vaak rond de 6 tot 12 jaar, afhankelijk van verzorging en leefomstandigheden. Boerderijdieren als koeien, schapen en geiten bereiken meestal een leeftijd van 15 tot 25 jaar, met paarden en ezels die 25 tot 40 jaar kunnen worden.licg+1

Grote en exotische dieren

Olifanten en kamelen worden 50 tot 70 jaar. Walvissen kunnen uitzonderlijk oud worden: Groenlandse walvissen soms 200 jaar, blauwe vinvissen 70 tot 90 jaar. Krokodillen bereiken soms de 100 jaar. Reuzenschildpadden en Noordkrompen (soort schelp) zijn de recordhouders; zij halen regelmatig 150-200 jaar, met uitschieters tot ruim 400 jaar.rootsmagazine+3

Recordhouders: de langstlevende dieren

  • Noordkromp: 400+ jaar
  • Groenlandse haai: 400 jaar of ouder
  • Galápagosreuzenschildpad: tot 150 jaar
  • Bowhead walvis: tot 200 jaar
  • Kreeft: 100+ jaar Sommige kwallen, zoals de Turritopsis dohrnii, zijn feitelijk biologisch onsterfelijk omdat ze kunnen verjongen.quest+2

Overzicht van dierenlevensduur

DierGemiddelde Levensduur
Eendagsvlieg1 dag 
HuisvliegCa. 28 dagen 
Muis1-3 jaar 
Hamster2-4 jaar 
Konijn6-12 jaar 
Hond10-15 jaar 
Kat15-20 jaar 
Paard25-30 jaar 
Koe15-25 jaar 
Olifant60-70 jaar 
Blauwe vinvis70-90 jaar 
Krokodil70-100 jaar 
Reuzenschildpad100-150 jaar
Groenlandse haai400 jaar 
Noordkromp400 jaar 
Bowhead walvis200 

Opvallend

  • Huisdieren leven doorgaans korter dan veel zee- en reptielensoorten.
  • Zeedieren zoals de Noordkromp, Groenlandse haai en Bowhead walvis zijn absolute kampioenen.
  • Levensduur wordt mede bepaald door soort, grootte, leefomgeving, en genetica.

