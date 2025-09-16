Van een dag tot 400 jaar: het leven van ons en andere dieren

Voor een zoogdieren leven mensen best lang. Althans, sinds dokters ons in leven houden. Heel lang gingen de meeste mensen voor hun 45e dood . Maar nu is in veel landen 80 het gemiddelde.

Het leven van dieren varieert heel sterk

Sommige dieren leven bijzonder kort. De eendagsvlieg (mayfly) leeft slechts 1 dag, terwijl huisvliegen meestal enkele weken tot een maand halen. Kleine knaagdieren als muizen en hamsters worden gemiddeld 1 tot 3 jaar oud. Ook hamsters en muizen gaan zelden langer dan 2 tot 4 jaar mee

Huisdieren en boerderijdieren

Populaire huisdieren zoals honden en katten kunnen flink oud worden. Katten halen vaak 15 tot 20 jaar, uitzonderingen daargelaten, en honden gemiddeld 10 tot 15 jaar, afhankelijk van het ras. Konijnen leven vaak rond de 6 tot 12 jaar, afhankelijk van verzorging en leefomstandigheden. Boerderijdieren als koeien, schapen en geiten bereiken meestal een leeftijd van 15 tot 25 jaar, met paarden en ezels die 25 tot 40 jaar kunnen worden. licg+1

Grote en exotische dieren

Olifanten en kamelen worden 50 tot 70 jaar. Walvissen kunnen uitzonderlijk oud worden: Groenlandse walvissen soms 200 jaar, blauwe vinvissen 70 tot 90 jaar. Krokodillen bereiken soms de 100 jaar. Reuzenschildpadden en Noordkrompen (soort schelp) zijn de recordhouders; zij halen regelmatig 150-200 jaar, met uitschieters tot ruim 400 jaar. rootsmagazine+3

Recordhouders: de langstlevende dieren

Noordkromp: 400+ jaar

Groenlandse haai: 400 jaar of ouder

Galápagosreuzenschildpad: tot 150 jaar

Bowhead walvis: tot 200 jaar

Kreeft: 100+ jaar Sommige kwallen, zoals de Turritopsis dohrnii, zijn feitelijk biologisch onsterfelijk omdat ze kunnen verjongen.quest+2

Overzicht van dierenlevensduur

Dier Gemiddelde Levensduur Eendagsvlieg 1 dag Huisvlieg Ca. 28 dagen Muis 1-3 jaar Hamster 2-4 jaar Konijn 6-12 jaar Hond 10-15 jaar Kat 15-20 jaar Paard 25-30 jaar Koe 15-25 jaar Olifant 60-70 jaar Blauwe vinvis 70-90 jaar Krokodil 70-100 jaar Reuzenschildpad 100-150 jaar Groenlandse haai 400 jaar Noordkromp 400 jaar Bowhead walvis 200

Opvallend