Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbal: linkse partijen meer bereid tot concessies dan rechtse

Samenleving
door anp
anp111126172 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal zag bij de linkse oppositiepartijen PRO en Volt meer bereidheid om samen te werken dan bij het rechtse verbond van JA21, BBB en SGP. Hij heeft naar eigen zeggen "echt veel gesprekken gevoerd" om bij alle partijen af te tasten "wat de bandbreedtes zijn". Daaruit concludeerde hij dat de route over links "meer kansrijk was".
Bontenbal prijst PRO-leider Jesse Klaver, die volgens hem "heel veel heeft weggegeven" om tot een akkoord te komen. De linkse partijen wilden oorspronkelijk 1,5 miljard euro extra ophalen bij vermogenden en bedrijfseigenaren om de lasten van werkenden te verlichten. Daar is uiteindelijk 1 miljard euro van overgebleven.
Onduidelijk is nog altijd of de VVD met deze aanpassingen kan leven. Bontenbal zei daar "goede hoop" op te hebben. Hij wees erop dat alleen van de mensen met de grootste vermogens een extra bijdrage wordt gevraagd, terwijl relatief kleine spaarders juist een kleine lastenverlichting krijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Een oudere vrouw aan de keukentafel bekijkt een brief en haar telefoon.

Dienst Toeslagen waarschuwt AOW'ers met huurtoeslag: geef binnen vier weken deze wijzigingen door

IMG_5331

China stookt meer kolen dan de rest van de wereld samen

Loading