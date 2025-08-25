Geheime NAVO-map Zweedse premier gevonden op vliegveldtoilet

STOCKHOLM (ANP) - Een medewerker van de Zweedse premier heeft een map met geheime NAVO-stukken laten slingeren op de nationale luchthaven. De papieren werden op een wc gevonden door een schoonmaker, bevestigt de regering.

De map bevatte documenten om premier Ulf Kristersson voor te bereiden op zijn beladen bezoek aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in november 2022, meldde de krant Dagens Nyheter (DN). Kristersson ging bij hem langs om hem over te halen zijn verzet tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO op te geven.

De stukken waren niet als staatsgeheim gerubriceerd, zegt de regering. Maar ze waren volgens DN, de grootste krant van Zweden, wel vertrouwelijk.

De reis was stressvol, zo verontschuldigt de slordige medewerker zich tegenover DN.