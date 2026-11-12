Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbal: moeten praten over wat een 'fundamentele reset' is

Samenleving
door anp
anp121126084 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De "fundamentele reset" waar VVD-leider Dilan Yeşilgöz het woensdag over had, is volgens Henri Bontenbal iets waar ze het in de coalitie over moeten hebben. "Wat mij betreft gaat het over hoe we in de coalitie beter kunnen samenwerken", aldus de CDA-leider die aangaf dat het nog niet binnen de coalitie is besproken.
Yeşilgöz zei woensdagavond dat zo'n herstart nodig is als D66 en het CDA voor het amendement van PRO en Volt stemmen waarmee 1 miljard euro aan lasten in het belastingplan verschuift van werkenden naar vermogenden. De twee coalitiepartijen gaven kort daarna aan het plan nog steeds te steunen.
De VVD-leider benadrukte meermaals dat de deal met de oppositiepartijen tegen het coalitieakkoord ingaat. Daar is Bontenbal het "absoluut niet" mee eens. "Ik vind het goed verdedigbaar". Hij hoopt dat het kabinet donderdag overeind blijft.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

Een jonge vrouw maakt een foto met een analoge camera op straat.

Waarom verlangt Gen Z zo naar een verleden dat ze zelf nooit heeft meegemaakt?

Een vrouw in haar woonkamer houdt haar handen tegen haar oren en kijkt naar de muur met de buren.

Last van je buren? Landelijk recht op stilte na 22.00 uur bestaat niet, maar een stokoude wet verbiedt wél lawaai op zondag

68 procent aow leeftijd stijgt te snel1559017694

Krijg je in 2027 bijna 14 procent meer ABP-pensioen? Boven €46.577 inkomen lever je van elke extra euro ook 15 cent ouderenkorting in

ANP-560554358

En ineens heeft de VVD het nakijken

Loading