Bontenbal: moeten praten over wat een 'fundamentele reset' is

DEN HAAG (ANP) - De "fundamentele reset" waar VVD-leider Dilan Yeşilgöz het woensdag over had, is volgens Henri Bontenbal iets waar ze het in de coalitie over moeten hebben. "Wat mij betreft gaat het over hoe we in de coalitie beter kunnen samenwerken", aldus de CDA-leider die aangaf dat het nog niet binnen de coalitie is besproken.

Yeşilgöz zei woensdagavond dat zo'n herstart nodig is als D66 en het CDA voor het amendement van PRO en Volt stemmen waarmee 1 miljard euro aan lasten in het belastingplan verschuift van werkenden naar vermogenden. De twee coalitiepartijen gaven kort daarna aan het plan nog steeds te steunen.

De VVD-leider benadrukte meermaals dat de deal met de oppositiepartijen tegen het coalitieakkoord ingaat. Daar is Bontenbal het "absoluut niet" mee eens. "Ik vind het goed verdedigbaar". Hij hoopt dat het kabinet donderdag overeind blijft.