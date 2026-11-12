Garnalenvissers mogen van ACM afspraken maken tegen overbevissing

DEN HAAG (ANP) - Garnalenvissers mogen onderling een afspraak maken om overbevissing tegen te gaan. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die oordeelt dat dit past binnen de concurrentieregels. Het is voor het eerst dat zo'n duurzaamheidsafspraak is getoetst aan de concurrentieregels in de Europese visserijregelgeving.

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) wil de zogenaamde Harvest Control Rule uit het MSC-keurmerk overnemen. Door deze maatregel kan de organisatie tijdelijke visbeperkingen opleggen aan haar leden om de garnalenpopulatie te beschermen.

De ACM noemt het tegengaan van overbevissing belangrijk voor de visserijsector en het voortbestaan van ander zeeleven. Daarbij merkt de marktwaakhond op dat de afspraak ook niet verder gaat dan nodig is voor dit doel.

Ook is het voor de toezichthouder belangrijk dat niet alle concurrentie tussen vissers wordt uitgesloten. Er worden ook geen prijsafspraken gemaakt. Vissers kunnen daarnaast zelf kiezen of zij het MSC-keurmerk voeren en kunnen ook andere keurmerken blijven voeren.