Bontenbal noemt PVV met 19 zetels 'nog steeds stevige oppositie'

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat de PVV met negentien zetels nog steeds een "stevige oppositiepartij" is. Hij weet nog niet of er kan worden samengewerkt met de zeven leden die uit de PVV-fractie zijn gestapt. "We moeten eerst kijken wat ze gaan doen."

Bontenbal wilde verder niet uitgebreid reageren op de vertrekkende PVV-Kamerleden. "Ik gun deze ellende niemand en ik ga niet op het graf van een ander zitten dansen."

Gidi Markuszower, de fractievoorzitter van de nieuwe fractie, zei constructief te willen samenwerken met andere partijen en met een minderheidskabinet. Bontenbal wilde daar dus nog niet op vooruitlopen.