Heutink: onvrede vertrekkende PVV'ers sluimerde al langer

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 16:10
anp200126180 1
DEN HAAG (ANP) - Volgens Hidde Heutink, die met zes anderen de PVV-fractie heeft verlaten, zat het vertrek er al langer aan te komen. Hij bevestigt dat de onvrede onder de zeven afsplitsers al langer sluimerde: "We zijn niet over één nacht ijs gegaan." Hij kan niet zeggen hoe lang het ongenoegen al speelde.
Heutink en de andere dissidenten schreven een brandbrief met daarin "vier wezenlijke punten". De zeven wilden meer resultaten halen voor hun kiezers, de partij democratiseren, het niet alleen over de islam hebben en de verkiezingen evalueren.
Volgens partijleider Geert Wilders was er geen meerderheid in de fractie, maar Heutink zegt dat het niet eens tot een stemming kwam. Waarom het niet zover gekomen is, wilde hij niet zeggen.
Heutink wordt vicefractievoorzitter van de nieuwe partij. Gidi Markuszower, lange tijd vertrouweling van Wilders, gaat de partij leiden. Hij heeft al toegezegd een ledenpartij op te willen richten. "Anders ben je geen knip voor de neus waard."
