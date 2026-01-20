ECONOMIE
Klaver is 'blij dat rechts verder versplintert'

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 16:13
anp200126184 1
DEN HAAG (ANP) - Partijleider Jesse Klaver is na het vertrek van zeven PVV'ers "blij dat rechts verder versplintert". Volgens hem is nu "de rotzooi op rechts compleet".
Doordat de PVV van 26 naar 19 zetels gaat, is GroenLinks-PvdA met 20 zetels de grootste oppositiepartij. Klaver is daar blij mee. "Het betekent dat onze positie nog sterker is geworden."
De drie formerende partijen D66, VVD en CDA kijken onder meer naar GroenLinks-PvdA voor een meerderheid. Ook de zeven afsplitsers van de PVV tonen zich constructief. Klaver wil niet met hen samenwerken als zij zich net zo opstellen of dezelfde ideeën hebben als de PVV. "Ik moet eerst maar eens zien wat dit gaat brengen."
