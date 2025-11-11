Bontenbal 'popelt' om met D66 te onderhandelen over de inhoud

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal staat naar eigen zeggen te "popelen" om met D66 "naar de inhoud te gaan". De reden waarom verkenner Wouter Koolmees (D66) aanbeveelt dat alleen deze twee partijen beginnen met onderhandelen voor een aanzet van een coalitieakkoord kan de christendemocraat "goed volgen".

Bontenbal is er ook van overtuigd dat een nieuwe coalitie vanuit het midden moet worden gevormd en vindt dat "de VVD niet echt een middenpartij is op dit moment."

Net als D66-leider Rob Jetten en Koolmees vindt Bontenbal het een risico om nu al te gaan praten en daarmee een deel van zijn kaarten in de onderhandeling prijs te geven. "Ik ben niet dit vak ingegaan om laf te zijn", motiveert hij zijn keuze.

De formatie leek in een impasse te komen, omdat de VVD een samenwerking met GroenLinks-PvdA uitsluit. De voorkeur van de VVD om een coalitie te vormen met JA21 stuit weer op bezwaren bij D66. "Als we zo verder gaan, dan blijft het stilstand", aldus Bontenbal.