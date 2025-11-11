Yeşilgöz wil geen 'tijdrovende tussenstappen' in formatie

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz "waakt voor tijdrovende tussenstappen" in de formatie, schrijft ze op X naar aanleiding van het verslag van verkenner Wouter Koolmees. Ze licht niet toe wat ze daarmee precies bedoelt. Koolmees heeft aanbevolen dat D66 en CDA drie weken met elkaar gaan onderhandelen over een eerste aanzet van een coalitieakkoord. De VVD had daar graag bij aangesloten, schrijft de verkenner in zijn verslag.

In haar X-bericht herhaalt Yeşilgöz voor de zoveelste keer dat er wat haar betreft een 'centrumrechts kabinet' komt en dat haar partij klaarstaat "om daaraan mee te bouwen". Tijdens de campagne en ook bij de verkenningsgesprekken hield de rechtse politica vol dat een coalitie met GroenLinks-PvdA er voor haar niet in zit.

D66'er Koolmees vindt het onverstandig om combinaties tussen D66, GroenLinks-PvdA, VVD, CDA en JA21 in dit stadium uit te sluiten. Hij stelt voor dat D66 en CDA met elkaar gaan praten. Want, zo redeneert hij, binnen dit groepje partijen sluiten D66 en CDA niemand uit en worden ze ook niet uitgesloten.