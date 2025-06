Bontenbal: PVV-verwijt van vertraging is 'lulkoek'

DEN HAAG (ANP) - Het verwijt van de PVV dat andere partijen de plannen om asielzoekers te weren vertragen, is "lulkoek". Dat heeft CDA-leider Henri Bontenbal gezegd in het debat over de kabinetsval. "De PVV heeft zelf incapabele bestuurders geleverd."

Twee asielwetten van de teruggetreden asielminister Marjolein Faber (PVV) liggen op dit moment bij de Tweede Kamer. Bontenbal heeft naar eigen zeggen veel tijd in deze wetten gestoken. "Ik heb dagenlang zitten studeren", zei hij, en voor andere Kamerleden zou hetzelfde gelden. "Daarom vind ik het ook zo schandelijk dat op dit moment de stekker uit het kabinet wordt getrokken. Net voordat de wetsbehandeling zou plaatsvinden."

Dat Wilders tegen die achtergrond claimt te worden tegengewerkt, is "de totaal omgekeerde wereld", concludeerde Bontenbal.