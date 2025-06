Vrijdag in het hele land geen NS-treinen door staking personeel

UTRECHT (ANP) - Vrijdag rijden er in het hele land de hele dag geen NS-treinen, omdat het personeel van de regio Midden staakt, meldt een woordvoerder van de NS. De treinen staan stil vanaf vrijdag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur.

De regio Midden beslaat het gebied rond Utrecht, een belangrijke spil in het spoornet. Daardoor kunnen alle NS-treinen niet rijden. Bovendien vindt de planning van het treinschema plaats in Utrecht en staken de medewerkers die daarvoor verantwoordelijk zijn ook.

Regionale treinen rijden wel en de woordvoerder verwacht dat internationale treinen ook rijden.

Na de staking in de regio Midden staat dinsdag een staking gepland in de regio West, op 12 juni in Noord-West en op 16 juni in de regio's Noord en Zuid.