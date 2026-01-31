Bontenbal verwacht dat regeringsdeelname lastig gaat worden

DEN BOSCH (ANP) - Dat het CDA weer mee gaat regeren, betekent dat het lastig gaat worden, verwacht partijleider Henri Bontenbal. Op een partijcongres in Den Bosch blikt hij vooruit op de fase na het net gepresenteerde coalitieakkoord. "Als we verantwoordelijkheid dragen, worden we ook weer stevig aangesproken op het regeringsbeleid. Dat is nu eenmaal hoe het gaat."

Bontenbal verdedigt de keuzes in het coalitieakkoord tegenover zijn achterban: "Dit akkoord is niet vrijblijvend." Daarbij verwijst hij onder andere naar de extra belastingen die worden geheven om te kunnen investeren in defensie en de bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid.

Half maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bontenbal hoopt dan weer te zien "waarom het CDA de grootste landelijke partij op lokaal niveau is". De campagne voor de gemeenteraad wordt geleid door Tweede Kamerlid Hanneke Steen.