Explosies in meerdere plaatsen in Iran gemeld

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 14:17
anp310126098 1
BANDAR ABBAS (ANP/DPA) - In meerdere plaatsen in Iran zijn explosies gemeld. Een van de meldingen kwam uit de strategische havenstad Bandar Abbas. Daar werd een appartementengebouw door een ontploffing zwaar beschadigd en zijn meerdere gewonden gevallen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft berichten in lokale media tegengesproken dat de chef van de marineafdeling van de garde doelwit van een aanslag zou zijn geweest.
Ook werden er onder meer explosies gemeld ten zuidwesten van Teheran en in de stad Ahvas in het zuidwesten van het land.
