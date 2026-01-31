ECONOMIE
Frankrijk verlaagt drempel voor giftige stof in babyvoeding

Economie
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 14:20
anp310126100 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Frankrijk verlaagt de toegestane drempel voor cereulide in babyvoeding. De stap volgt op terugroepacties in meer dan zestig landen, waaronder Nederland, van babyvoeding om de mogelijke aanwezigheid van deze giftige stof, die braken en diarree kan veroorzaken.
Onder meer Nestlé en Danone hebben om deze reden de afgelopen tijd babyvoeding teruggeroepen. Het Franse ministerie van Landbouw meldt dat de drempelwaarde wordt verlaagd naar 0,014 microgram cereulide per kilogram lichaamsgewicht. Dat is nu nog 0,03 microgram. "Het beschermen van de gezondheid van zuigelingen is de hoogste prioriteit voor gezondheidsautoriteiten", aldus het ministerie.
Frankrijk wil vooruitlopen op nieuwe wetenschappelijke aanbevelingen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid komt volgende week met een advies over de drempelwaarde voor cereulide in babyproducten.
De Franse autoriteiten onderzoeken het overlijden van twee baby's die mogelijk besmette melkpoeder hadden gedronken.
