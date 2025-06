Brussel wil langere beschermde status Oekraïense vluchtelingen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt voor om de tijdelijke beschermde status van Oekraïense vluchtelingen te verlengen tot maart 2027. De Commissie wil dit omdat de aanvallen van Rusland voortduren en de "situatie in Oekraïne onstabiel blijft", staat in een verklaring.

Dankzij de beschermde status is het makkelijker voor Oekraïense vluchtelingen om in EU-lidstaten te verblijven. Tegelijk wil de Commissie dat gevluchte Oekraïners ook een langetermijnsperspectief hebben, bijvoorbeeld als ze besluiten te blijven in een EU-land. Lidstaten moeten daarom kijken of het mogelijk is voor Oekraïners om een langere verblijfstatus te krijgen, bijvoorbeeld door verblijfsvergunningen op basis van werk, opleiding of door de status te krijgen van langdurige ingezetene. Dat laatste is mogelijk als een vluchteling al vijf jaar in de EU verblijft.

Ook wil de Europese Commissie dat lidstaten al serieus rekening houden met een scenario waarin Oekraïners willen en kunnen terugkeren naar Oekraïne. Daarvoor moeten korte bezoeken aan Oekraïne worden toegestaan zonder dat direct de EU-verblijfstatus wordt ingetrokken. Ook zouden lidstaten samen met de Oekraïense autoriteiten al moeten overleggen over informatiecentra voor mensen die willen terugkeren naar Oekraïne. Deze zogenoemde 'unity hubs' moeten Oekraïense vluchtelingen helpen met een geleidelijke terugkeer als dat straks eventueel weer mogelijk is. Op die manier wil de Commissie voorkomen dat als er niet meer gevochten wordt, er een massale ongecoördineerde stroom reizende Oekraïners op gang komt.

Lidstaten moeten nog instemmen

Ongeveer 4,3 miljoen Oekraïense vluchtelingen verblijven in de Europese Unie.

"Sinds 2022 bieden we bescherming aan mensen die op de vlucht zijn voor de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne en dat blijven we doen", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. "En samen met Oekraïne maken we de weg vrij voor mensen om terug te keren en hun huizen weer op te bouwen zodra het veilig is."

De lidstaten moeten nog instemmen met het verlengen van de beschermde status en de andere voorstellen van de Commissie.