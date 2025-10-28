Tennisser Alcaraz meteen uitgeschakeld op masterstoernooi Parijs

PARIJS (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz is al in de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs gestrand. De als eerste geplaatste Spanjaard, die een bye had in de eerste ronde, verloor met 6-4 3-6 4-6 van de Brit Cameron Norrie, de nummer 31 van de wereldranglijst.

De 22-jarige Alcaraz en de acht jaar oudere Norrie stonden dit jaar ook tegenover elkaar in de kwartfinales op Wimbledon. De zesvoudig grandslamwinnaar was in Londen in drie sets te sterk.

In Parijs kwam Alcaraz een stuk minder voor de dag. Hij won de eerste set nog na een break in de vijfde game, maar zag Norrie daarna sterk terugkomen. De Brit won de tweede set en hij brak Alcaraz op 3-3 in de derde set. Norrie moest nog twee breakpoints wegwerken, maar haalde daarna de zege binnen.

Norrie treft in de derde ronde de winnaar van de partij tussen de neven Valentin Vacherot en Arthur Rinderknech. De Monegask Vacherot won onlangs ten koste van de Fransman Rinderknech de finale van het masterstoernooi van Shanghai.