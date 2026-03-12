ECONOMIE
Bontenbal wil gesprek EU en VS over exitstrategie uit Iranoorlog

Samenleving
door Redactie
donderdag, 12 maart 2026 om 12:31
bijgewerkt om donderdag, 12 maart 2026 om 12:42
anp120326103 1
- Nederland moet aandringen op een gesprek tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de oorlog die het laatstgenoemde land met Israël voert tegen Iran, vindt CDA-leider Henri Bontenbal. Dat zal moeten gaan over een exitstrategie uit de oorlog, wat de doelstellingen zijn en hoe perspectief kan worden geboden aan de Iraanse bevolking.
De christendemocraat vindt het "terecht" dat Nederland geen steun geeft aan de oorlog, al veroordeelt hij deze ook niet onomwonden. "De wereld zou beter af zijn zonder dit regime. Maar dat betekent nog niet dat elke militaire stap tegen dit regime automatisch verstandig, houdbaar of rechtmatig is."
