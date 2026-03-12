ECONOMIE
Europese Commissie evacueert 303 EU-burgers uit Midden-Oosten

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 12:30
BRUSSEL (ANP) - In Warschau zijn donderdag twee door de Europese Commissie gecharterde vluchten geland met 303 EU-burgers die vastzaten in het Midden-Oosten. Afgelopen maandag haalde de Commissie al 356 EU-burgers met gecharterde vluchten weg uit het Midden-Oosten.
De laatste vluchten kwamen uit Saoedi-Arabië en Oman. Aan boord zaten 227 Polen en 76 burgers uit andere Europese landen die vastzaten in Koeweit, Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.
De repatriëringsvluchten vallen onder RescEU, onderdeel van het EU-coördinatiecentrum voor noodhulp (ERCC). Dat kan sinds september 2025 vliegtuigen charteren voor evacuaties als lidstaten daarom vragen. Er staan nog meer vluchten gepland.
Het ERCC heeft inmiddels zeventig evacuatievluchten uit het Midden-Oosten gecoördineerd. Aan boord van die vluchten zaten ruim 8000 burgers uit België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije en Zweden.
