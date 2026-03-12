Pro-Iraanse milities Irak melden doden na aanval VS en Israël

RAMADI (ANP/DPA/AFP/RTR) - Pro-Iraanse milities in het westen van Irak hebben gemeld dat ze vanuit de lucht zijn aangevallen door de VS en/of Israël. Daarbij zijn volgens bronnen bij de Volksmobilisatiekrachten (PMF) 27 doden en 60 gewonden gevallen.

Doelwit waren een commandocentrum van de beweging vlak bij de Syrische grens en meerdere voertuigen.

Het zou gaan om het hoofdkwartier van de militie Harakat Ansar Allah al-Awfiya (Loyale Aanhangers van Allah) die op een zwarte lijst in Washington staat. Een aantal van de PMF-milities hebben Amerikaanse bases in Irak beschoten naar aanleiding van de recente aanvallen op Iran.

Samenwerkingsverband

Bagdad, Jeruzalem en Washington hebben niets over de aanvallen gezegd. De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani heeft de aanvallen op de PMF veroordeeld.

De PMF werden in 2014 opgericht door de sjiitische leider van Irak, grootayatollah Ali al-Sistani. Dat was destijds voor de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat. De door Iran gesteunde PMF zijn feitelijk een overkoepelend samenwerkingsverband van tientallen veelal lokaal georganiseerde sjiitische milities.

Gezamenlijk hebben de PMF volgens claims van de beweging meer strijders op de been dan de bijna 200.000 militairen van het Iraakse leger. De Iraakse regering heeft de PMF als paramilitair onderdeel van de strijdkrachten gelegaliseerd, maar heeft er geen zeggenschap over.