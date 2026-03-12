ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pro-Iraanse milities Irak melden doden na aanval VS en Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 12:48
anp120326105 1
RAMADI (ANP/DPA/AFP/RTR) - Pro-Iraanse milities in het westen van Irak hebben gemeld dat ze vanuit de lucht zijn aangevallen door de VS en/of Israël. Daarbij zijn volgens bronnen bij de Volksmobilisatiekrachten (PMF) 27 doden en 60 gewonden gevallen.
Doelwit waren een commandocentrum van de beweging vlak bij de Syrische grens en meerdere voertuigen.
Het zou gaan om het hoofdkwartier van de militie Harakat Ansar Allah al-Awfiya (Loyale Aanhangers van Allah) die op een zwarte lijst in Washington staat. Een aantal van de PMF-milities hebben Amerikaanse bases in Irak beschoten naar aanleiding van de recente aanvallen op Iran.
Samenwerkingsverband
Bagdad, Jeruzalem en Washington hebben niets over de aanvallen gezegd. De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani heeft de aanvallen op de PMF veroordeeld.
De PMF werden in 2014 opgericht door de sjiitische leider van Irak, grootayatollah Ali al-Sistani. Dat was destijds voor de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat. De door Iran gesteunde PMF zijn feitelijk een overkoepelend samenwerkingsverband van tientallen veelal lokaal georganiseerde sjiitische milities.
Gezamenlijk hebben de PMF volgens claims van de beweging meer strijders op de been dan de bijna 200.000 militairen van het Iraakse leger. De Iraakse regering heeft de PMF als paramilitair onderdeel van de strijdkrachten gelegaliseerd, maar heeft er geen zeggenschap over.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

Loading