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Bontenbal wil niet gokken op meerderheid voor belastingplan

Samenleving
door Ans Vink
bijgewerkt om
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CDA-leider Henri Bontenbal noemde het tijdens het CDA-congres weer een gok om het belastingplan zonder meerderheid naar de Eerste Kamer te laten gaan. Hij zei de komende dagen nog zijn best te gaan doen om een meerderheid te krijgen, omdat het anders "onverantwoord" is.
Volgens Bontenbal was het minderheidskabinet een kans om tot een andere politieke cultuur te komen, waarin meer wordt samengewerkt. Hij hoopt de komende dagen op die samenwerking van de hele Tweede Kamer om brede steun voor het belastingplan te krijgen. Meerdere oppositiepartijen hebben al laten weten het plan niet te steunen.
De CDA-leider noemde in zijn toespraak 50PLUS en de ChristenUnie als partijen die zich constructief hebben opgesteld in de gesprekken met het kabinet. Hij zei ook dat hij wil kijken welke voorstellen andere partijen inbrengen. Die partijen, zoals PRO en Volt aan de linkerkant en JA21, SGP en BBB aan de rechterkant, hebben die voorstellen al meerdere keren ingebracht in gesprekken met het kabinet.
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