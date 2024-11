Borrell: geen excuus voor Israël om bestand Libanon te weigeren

FIUGGI (ANP/RTR) - De hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, heeft Israël dinsdag opgeroepen om een voorstel over een staakt-het-vuren in Libanon te accepteren. Volgens de Spanjaard bevat het voorstel alle noodzakelijke veiligheidsgaranties voor Israël.

Op een G7-vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Italië zei Borrell dat er geen excuus was om de deal met Hezbollah niet te steunen. Hij vindt dat Israël dinsdag nog moet instemmen met het voorstel.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei maandag al dat hij in beginsel akkoord is met een wapenstilstand, maar nog bezwaren heeft tegen enkele onderdelen van de door Washington voorgestelde overeenkomst. Een Israëlische functionaris zei dat het veiligheidskabinet "dinsdagavond een besluit zal nemen over een staakt-het-vuren".