Bronnen: Biden en Macron gaan bestand Libanon aankondigen

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Joe Biden en de Franse president Emmanuel Macron maken naar verwachting binnen 36 uur bekend dat een bestand wordt gesloten tussen Israël en Hezbollah. Dat zeggen vier hooggeplaatste Libanese bronnen tegen persbureau Reuters.

Frankrijk meldde maandag dat aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen over een bestand. De Verenigde Staten denken dat een deal "dichtbij" is, maar volgens het Witte Huis zijn de onderhandelingen nog wel gaande.

Een Israëlische bron zei tegen nieuwssite Times of Israel dat premier Benjamin Netanyahu al heeft ingestemd met een bestand. De bron benadrukte wel dat het alleen gaat om een wapenstilstand. "We weten niet hoelang die zal duren. Het kan een maand zijn, of een jaar."

Netanyahu vond volgens de bron dat Israël geen keuze had en het bestand wel moest accepteren. Hij zou hebben gevreesd dat de huidige Amerikaanse regering van de Democraat Joe Biden anders diplomatieke maatregelen tegen zijn land zou kunnen nemen bij de Verenigde Naties.