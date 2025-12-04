Marco Borsato arriveert bij rechtbank voor uitspraak in zedenzaak

UTRECHT (ANP) - Marco Borsato is donderdagochtend gearriveerd bij de rechtbank in Utrecht, waar hij te horen krijgt of hij wordt veroordeeld voor het plegen van ontucht met een minderjarige. Ook bestaat er nog een kans dat de zaak wordt aangehouden voor nader onderzoek naar vijfhonderd uur aan tapgesprekken.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Borsato van ontucht met een 15-jarig meisje. Tegen de zanger werd eind oktober een celstraf van vijf maanden geëist. Volgens de officier van justitie heeft hij het meisje meermalen betast aan de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Borsato heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Tijdens de behandeling van de zaak werd duidelijk dat de politie op het laatste moment nog tapgesprekken had toegevoegd aan het dossier. Het gaat om gesprekken tussen de moeder van het vermeende slachtoffer, haar dochter en Borsato. In de afgetapte gesprekken staat volgens de politie geen relevante informatie, maar Borsato's advocaten hebben nog geen kans gehad dit te controleren. Ook is een groot deel nog niet uitgewerkt op papier.

Borsato's advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops stelden eerder dat de tapgesprekken mogelijk ontlastend materiaal bevatten.