Zo kan Europa de AI-strijd winnen van Amerika: “Het is nog niet te laat”

Volgens Skype-oprichter Niklas Zennström is het spel om de dominantie in kunstmatige intelligentie tussen Europa en de Verenigde Staten nog lang niet gespeeld. Sterker nog, Europa kan winnen – mits techbedrijven het roer omgooien en stoppen met het blindelings imiteren van de Amerikanen. Dit zei hij in een interview met de Britse zakenkrant The Financial Times.

Europese start-ups hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, aldus Zennström. Ze kunnen juist floreren door toepassingen te ontwikkelen die draaien op bestaande AI-platforms, zoals die van Amerikaanse giganten als OpenAI en Google. "Denk aan wat er gebeurde met mobiel en cloud: er zijn een paar cloudproviders in de wereld, waar duizenden bedrijven op werken."

Cloud en infrastructuur

Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com, is het roerend met Zennström eens. "De bedrijven die nu groot zijn, zijn niet de bedrijven die in de beginjaren van het internet de kabels aanlegden en de switches leverden." Volgens hem zijn Apple, Google en Meta uitgegroeid tot reuzen door wat ze met internet deden, niet door de infrastructuur te bouwen. "Zo zal het met AI ook gaan."

Europa heeft op dat gebied volgens Van Glabbeek "net zoveel kans" als de VS. Waar AI nu vaak wordt ingezet voor tekst- en beeldcreatie, zal de focus over tien tot twintig jaar verschuiven naar meer baanbrekende toepassingen – ook letterlijk, want banen zullen verdwijnen. "Daar ligt de echte waarde."

Kapitaal is grootste obstakel

Dat Europa op deze manier kan winnen, bewijzen eerdere voorbeelden, zegt Van Glabbeek. "Kijk maar naar Skype zelf; Zennström heeft niet het internet uitgevonden." Hij wijst ook op Spotify. "Die hebben behalve de applicatie niet veel zelf gebouwd."

Het grootste probleem is geld. In de VS werd afgelopen jaar meer dan 40 miljard dollar in AI geïnvesteerd – vier keer zoveel als in Europa. "Er is inderdaad heel veel geld daar, dat geeft een enorme boost", geeft Van Glabbeek toe. "Soms is het jaloersmakend, want een paar jongens met een idee krijgen meteen 60 miljoen dollar. Werkt dat idee een beetje? Hoppa, nog eens 300 miljoen erbij. In Europa werkt dat niet zo."

Marathon

Uiteindelijk draait het echter niet alleen om diepe zakken, maar ook om visie en volharding. "De bedrijven met de langste adem, dat zijn de winnaars", stelt Van Glabbeek. Hij trekt een parallel met de vroege dagen van het internet. "Je moet stap voor stap bouwen aan een goed product. Alleen dan maak je kans. Het is duurzamer op de lange termijn, terwijl het in Amerika toch vaak vluchtiger is."

Bron: BNR