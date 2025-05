Bosbranden Canada jagen duizenden mensen op de vlucht

WINNIPEG (ANP/AFP) - Duizenden inwoners van de Canadese provincie Manitoba moeten voor woensdag middernacht (lokale tijd) hun huizen hebben verlaten om oprukkende bosbranden. Premier Wab Kinew van Manitoba heeft voor de hele provincie voor dertig dagen de noodtoestand uitgeroepen. In het noorden van Manitoba woeden al wekenlang branden. "Dit is de grootste evacuatie in Manitoba die mensen zich kunnen herinneren", zei Kinew op een persconferentie.

Onder anderen de circa 5000 inwoners van de mijnstad Flin Flon hebben opdracht gekregen te evacueren, net als meerdere inheemse gemeenschappen. Kinew heeft het Canadese leger gevraagd om met vliegtuigen te helpen bij de evacuaties. De meeste evacués zullen naar provinciehoofdstad Winnipeg worden gebracht. Kinew heeft de inwoners van de stad en bedrijven opgeroepen opvangruimte beschikbaar te stellen. Veel hotels in de stad zitten vol met mensen die al eerder op de vlucht zijn geslagen voor het vuur.

De branden hebben in een maand tijd bijna 200.000 hectare bos verwoest in Manitoba. Dat is drie keer zoveel als het jaarlijkse gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Het is al langere tijd ongewoon droog en warm weer in de provincie.