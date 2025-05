Grote brand bij manege Brabant, paarden gered

KNEGSEL (ANP) - In de stal van een manege in het Brabantse Knegsel, niet ver van Veldhoven, heeft woensdagavond een grote brand gewoed. In de stal van 20 bij 50 meter stonden ongeveer vijftien paarden. Manegemedewerkers brachten de dieren veilig naar buiten, meldt de brandweer. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond rond 21.30 uur door nog onbekende oorzaak. De brandweer zette drie blusvoertuigen en een watertransport in en voorkwam dat het vuur oversloeg naar naastgelegen gebouwen. Om 23.00 uur werd het sein brand meester gegeven.