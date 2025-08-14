ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bosma noemt band met Nederlands-Indië 'Radar Love'

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 13:50
anp140825128 1
DEN HAAG (ANP) - "Het verhaal van Nederlands-Indië is voor altijd met onze geschiedenis verweven", zei Kamervoorzitter Martin Bosma bij een herdenking van oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. Hij legde een verband met Radar Love van Golden Earring, dat gaat over "een liefde onafhankelijk van tijd en onafhankelijk van plaats".
De Haagse rockband Golden Earring liet zich inspireren door indorock. "De muzieksoort die alleen in deze stad geboren kon worden, hier in de residentie. Want Den Haag, de weduwe van Indië ben jij." Hier citeerde Bosma een lied van Wieteke van Dort over heimwee naar Nederlands-Indië na de Indonesische onafhankelijkheid.
Het woord 'Indonesië' gebruikte Bosma zelf niet, wel 'gordel van smaragd', een naam die Multatuli gebruikte voor de toenmalige kolonie. Bosma: "Indië maakt voor eeuwig onderdeel uit van het verhaal van de Nederlanden."
Vorig artikel

Britse wielrenner Tanfield verbreekt werelduurrecord niet

Volgend artikel

Poetin oppert deal over nucleaire wapenbeheersing met VS

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

ANP-429099245

Vegetarisch eten kan mogelijk kans op bepaalde soorten kanker flink verminderen