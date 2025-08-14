Bosma noemt band met Nederlands-Indië 'Radar Love'

DEN HAAG (ANP) - "Het verhaal van Nederlands-Indië is voor altijd met onze geschiedenis verweven", zei Kamervoorzitter Martin Bosma bij een herdenking van oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. Hij legde een verband met Radar Love van Golden Earring, dat gaat over "een liefde onafhankelijk van tijd en onafhankelijk van plaats".

De Haagse rockband Golden Earring liet zich inspireren door indorock. "De muzieksoort die alleen in deze stad geboren kon worden, hier in de residentie. Want Den Haag, de weduwe van Indië ben jij." Hier citeerde Bosma een lied van Wieteke van Dort over heimwee naar Nederlands-Indië na de Indonesische onafhankelijkheid.

Het woord 'Indonesië' gebruikte Bosma zelf niet, wel 'gordel van smaragd', een naam die Multatuli gebruikte voor de toenmalige kolonie. Bosma: "Indië maakt voor eeuwig onderdeel uit van het verhaal van de Nederlanden."