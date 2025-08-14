ECONOMIE
Poetin oppert deal over nucleaire wapenbeheersing met VS

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 13:51
anp140825130 1
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft voor het gesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gesuggereerd dat hun landen ook een deal zouden kunnen sluiten over nucleaire wapenbeheersing. Volgens Poetin zou zo'n overeenkomst de vrede kunnen versterken.
Poetin sprak donderdag met een aantal topambtenaren en regeringsleden om zijn ontmoeting met Trump voor te bereiden. Hij zei na afloop de "oprechte inspanningen" van de Verenigde Staten voor een staakt-het-vuren in Oekraïne te waarderen.
Trump wil de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk beëindigen en hoopt vrijdag in Alaska een staakt-het-vuren te bereiken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is niet uitgenodigd voor het gesprek.
Rusland en de VS zijn de twee grootste kernmachten ter wereld. Momenteel zijn ze nog gebonden aan het NEW START-verdrag over het beperken van het nucleaire wapenarsenaal, maar dat loopt in februari af.
