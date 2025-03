Bosnisch aanhoudingsbevel tegen Bosnisch-Servische leider Dodik

SARAJEVO (ANP/RTR/AFP) - Justitie in Bosnië heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik, meldt de politie in het land. Dodik probeert wetgeving in te voeren waarmee politie en justitie uit Bosnië in het Servische deel van het land geweerd zouden worden. Dat leidde tot grote zorgen over de stabiliteit van het land.

Bosnië en Herzegovina bestaat uit twee delen: de Federatie van Bosnië en Herzegovina en de Servische Republiek (of Republika Srpska), met Dodik als leider. Eerder dit jaar werd hij veroordeeld voor schending van het vredesakkoord in het land. Daarna kwam hij met zijn voorstel voor wetgeving om de federale politie en justitie toegang te ontzeggen. De federale politie zegt hem nu te willen verhoren.

In Bosnië is een vredesmacht van de Europese Unie actief. Die stuurt de komende dagen versterkingen in de vorm van militairen, voertuigen en helikopters uit Tsjechië, Italië en Roemenië. Aantallen zijn niet bekend. De eerste versterkingen zijn dinsdag aangekomen.