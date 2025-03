Zweedse accufabrikant Northvolt vraagt faillissement aan

STOCKHOLM (ANP/RTR) - Northvolt, de Zweedse fabrikant van accu's voor elektrische auto's, heeft faillissement aangevraagd. Daarmee komt een einde aan Europa's hoop om een concurrent te ontwikkelen voor de grote batterijfabrikanten uit China.

Het is de noodlijdende onderneming niet gelukt nieuwe financiering aan te trekken. Northvolt vroeg vorig jaar in de Verenigde Staten een vorm van uitstel van betaling aan. Hierdoor was het bedrijf tijdelijk beschermd tegen schuldeisers, terwijl het bestuur een oplossing voor de financiële problemen probeerde te vinden.

Northvolt ging onder meer gebukt onder de zwakkere vraag naar batterijen voor elektrische auto's. Door tegenvallende verkopen van elektrisch aangedreven voertuigen in Europa schrapte het bedrijf vorig jaar 1600 banen. Eerder liet Northvolt weten zijn plannen voor een nieuwe fabriek in Zweden te schrappen.