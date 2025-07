Bosnische imam in Nederland: niet geleerd van Srebrenica

DEN HAAG (ANP) - In onder meer Gaza, Oekraïne en Soedan herhaalt zich op dit moment iets vergelijkbaars als wat zich in Srebrenica heeft afgespeeld dertig jaar geleden. Dat heeft hoofdimam Aldin Šahbazović van de Islamitische Vereniging voor Bosniakken in Nederland vrijdag gezegd bij de herdenking van de massamoord in 1995. Volgens hem herhaalt de wereld "hetzelfde patroon: onrecht wordt eerst genegeerd, daarna gerelativeerd en ten slotte gerechtvaardigd door koude geopolitieke berekeningen".

Šahbazović legde in zijn toespraak aan de aanwezigen een link met huidige oorlogen en vroeg zich hardop af wat er geleerd is van Srebrenica. "Wij leven in een tijd van een diepe morele crisis. Een tijd waarin de macht niet eens meer rechtvaardigheid veinst", zei hij.