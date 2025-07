Titelverdediger Alcaraz naar finale Wimbledon na zege tegen Fritz

LONDEN (ANP) - Carlos Alcaraz heeft de finale van Wimbledon bereikt. De Spaanse tennisser versloeg de Amerikaan Taylor Fritz in de halve finale van het grandslamtoernooi in Londen. Titelverdediger Alcaraz had daarvoor vier sets nodig: 6-4 5-7 6-3 7-6 (6).

In de finale treft hij de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Jannik Sinner.

Alcaraz heeft vijf keer een grandslamtoernooi op zijn naam geschreven. In 2023 en 2024 wist hij Wimbledon te winnen. Alcaraz won zijn laatste grote titel vorige maand op Roland Garros, waar hij de finale van de Italiaan Sinner in vijf sets won.