Syrië haalt laatste IS-gevangenen uit groot kamp Al-Hol

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische autoriteiten zijn naar eigen zeggen begonnen met de evacuatie van de laatste gevangenen in het kamp Al-Hol, niet ver van de Iraakse grens. Het kamp was opgericht om tienduizenden strijders van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en vooral hun verwanten op te sluiten, nadat het schrikbewind van het door IS uitgeroepen kalifaat in 2019 was ineengestort.

Een belangrijke rol speelden daarbij Koerdisch-Syrische milities die het kamp bestuurden en bewaakten. Met de recente opmars van het Syrische leger en de terugtrekking van Koerdische milities dreigden de gevangenen in een soort niemandsland te ontsnappen.

Er zijn er inmiddels al veel weggehaald en verplaatst. Syrische autoriteiten gaven eerder al aan dat er nog slechts enkele tientallen gevangenen over waren. Ze worden volgens de Syrische functionaris belast met het kamp, Fadi al-Qassem, binnen een week overgebracht en opgesloten in een kamp in Akhtarin, 340 kilometer westelijker, ten noorden van Aleppo.