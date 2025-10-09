Bouw radar Herwijnen ligt stil, Defensie in bezwaar

DEN HAAG (ANP) - Defensie heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente West Betuwe om de bouw van de nieuwe radarinstallatie in Herwijnen stil te leggen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie donderdag weten na berichtgeving van Omroep Gelderland.

Eind vorige maand kondigde demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) aan met de werkzaamheden voor de verbreding van de inrit naar de bouwplaats van de radar te beginnen, ondanks het feit dat er nog geen vergunning was. Vorige week werden die activiteiten op last van de gemeente stilgelegd.

Defensie "betreurt" het dat het niet lukt om tot overeenstemming te komen. Naast het bezwaarschrift heeft het ministerie de gemeente ook "een ingebrekestelling gestuurd vanwege het uitblijven van een beslissing op de vergunningaanvraag".

Verzet inwoners

Voor de bouw van de radar, die het luchtruim moet bewaken, is al een vergunning afgegeven. Tuinman schreef eind vorige maand aan de Tweede Kamer dat de bouw moest beginnen, omdat het "van het grootste belang is om onze luchtverdedigingscapaciteiten zo snel mogelijk te versterken".

Over de komst van de radar is jaren gesteggeld. Een deel van de inwoners verzet zich. Defensie erkende eerder dat het proces niet goed was verlopen. Er is eveneens naar alternatieve locaties gezocht, maar Herwijnen is volgens het ministerie de geschiktste plek.

Het nieuwe Smart-L-radarstation vervangt die in Nieuw Milligen die vorig jaar april is uitgezet. De radar moet begin 2027 operationeel zijn. Tot die tijd wordt het luchtruim in de gaten gehouden door een nieuw aangekochte GM400a-radar.