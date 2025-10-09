ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bouw radar Herwijnen ligt stil, Defensie in bezwaar

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 13:13
anp091025169 1
DEN HAAG (ANP) - Defensie heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente West Betuwe om de bouw van de nieuwe radarinstallatie in Herwijnen stil te leggen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie donderdag weten na berichtgeving van Omroep Gelderland.
Eind vorige maand kondigde demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) aan met de werkzaamheden voor de verbreding van de inrit naar de bouwplaats van de radar te beginnen, ondanks het feit dat er nog geen vergunning was. Vorige week werden die activiteiten op last van de gemeente stilgelegd.
Defensie "betreurt" het dat het niet lukt om tot overeenstemming te komen. Naast het bezwaarschrift heeft het ministerie de gemeente ook "een ingebrekestelling gestuurd vanwege het uitblijven van een beslissing op de vergunningaanvraag".
Verzet inwoners
Voor de bouw van de radar, die het luchtruim moet bewaken, is al een vergunning afgegeven. Tuinman schreef eind vorige maand aan de Tweede Kamer dat de bouw moest beginnen, omdat het "van het grootste belang is om onze luchtverdedigingscapaciteiten zo snel mogelijk te versterken".
Over de komst van de radar is jaren gesteggeld. Een deel van de inwoners verzet zich. Defensie erkende eerder dat het proces niet goed was verlopen. Er is eveneens naar alternatieve locaties gezocht, maar Herwijnen is volgens het ministerie de geschiktste plek.
Het nieuwe Smart-L-radarstation vervangt die in Nieuw Milligen die vorig jaar april is uitgezet. De radar moet begin 2027 operationeel zijn. Tot die tijd wordt het luchtruim in de gaten gehouden door een nieuw aangekochte GM400a-radar.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading