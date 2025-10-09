Internationaal overleg Parijs gaat ook over vredestroepen in Gaza

PARIJS (ANP) - Tijdens het internationale overleg over Gaza in Parijs komt ook de mogelijkheid aan bod om vredestroepen te sturen naar het Palestijnse gebied, meldt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul. Hij spreekt in de Franse hoofdstad onder meer met ambtgenoten uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Egypte. Ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas schuift aan.

"In de toekomst zijn er vredestroepen en een wettelijk kader nodig en mag Hamas geen gevaar meer vormen", schrijft Wadephul op X. "Vandaag bespreken we dit met internationale partners in Parijs."

Israël had zich woensdag, voordat het akkoord naar buiten kwam, geïrriteerd getoond over het initiatief van Frankrijk om samen te komen in Parijs. Volgens buitenlandminister Gideon Saar organiseerde Frankrijk het overleg "achter Israëls rug om".

Wadephul benadrukt in zijn bericht op X dat Israël betrokken moet zijn bij toekomstige gesprekken over Gaza.