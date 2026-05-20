Rekenkamer bezorgd over steeds langere wachtrij asielaanvragen

DEN HAAG (ANP) - De wachttijden voor asielaanvragen zijn de afgelopen jaren steeds langer geworden en lopen mogelijk verder op als het Europese migratiepact binnenkort van kracht wordt, meldt de Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Asielzoekers die niet uit een veilig land komen en ook niet in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd, moeten inmiddels gemiddeld 67 weken wachten. Daardoor wordt ook de screening op terrorisme veel later uitgevoerd dan afgesproken.

Eigenlijk moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die terrorismescreening na 14 dagen uitvoeren. Maar nu duurt het gemiddeld 2 jaar voordat dit gebeurt.

Eind 2025 wachtten 51.790 asielzoekers op een beslissing op hun aanvraag, wederom kijkend naar de groep die niet uit een veilig land komt en zich niet elders in Europa heeft gemeld. Bijna driekwart wacht al langer dan 6 maanden en ruim de helft zelfs langer dan 15 maanden.