Brabant schort voorlopig besluit over intrekken vergunningen op

DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant neemt meer tijd om een besluit te nemen over het mogelijke intrekken van de vergunning van vijf pluimveebedrijven. De provincie wilde uiterlijk 1 oktober een ontwerpbesluit publiceren, maar stelt dat uit. Er wordt gesproken met de betrokken ondernemers en er is echt meer tijd nodig, aldus gedeputeerde Saskia Boelema (vergunningen).

Over de gevolgen van het loslaten van de datum van 1 oktober zei Boelema vrijdag niets. Partijen in de Brabantse Staten krijgen daar later informatie over, antwoordde ze op vragen van CDA, BBB, JA21 en PVV.

Die wilden ook weten hoe de gesprekken met de vijf pluimveehouders verlopen, maar die gesprekken zijn volgens Boelema vertrouwelijk. "Dit proces om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen, heeft baat bij luwte en stilte."

Natura 2000-gebieden

De provincie kondigde deze zomer aan de vergunning van de vijf bedrijven te willen intrekken. De pluimveebedrijven liggen bij beschermde Natura 2000-gebieden waar nu veel stikstof terechtkomt.

Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat de provincie daarop gaat handhaven en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat de provincie maatregelen moet nemen, zodat de natuur niet verder achteruitgaat. De pluimveehouders maakten zelf plannen om de stikstofuitstoot te verminderen, maar volgens de provincie was dat niet voldoende. Het intrekken van de vergunning zag Brabant daardoor nog als enige optie.

Door de stikstofproblemen worden nu moeizaam vergunningen verleend voor bijvoorbeeld woningbouw en verduurzaming. Door de natuur te verbeteren, wil Noord-Brabant die vergunningverlening weer op gang brengen.