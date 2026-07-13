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Brabants waterschap verbiedt watergebruik overdag om droogte

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 16:10
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BREDA (ANP) - Inwoners en bedrijven in Midden- en West-Brabant mogen vanaf dinsdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur geen water meer halen uit sloten, beken en rivieren om bijvoorbeeld tuinen en gewassen te besproeien. Waterschap Brabantse Delta heeft net als vier jaar geleden een 'urenverbod' ingesteld. In een deel van het werkgebied van Brabantse Delta, tussen Bergen op Zoom en Tilburg, gold sinds eind april al een zogeheten onttrekkingsverbod.
Het waterschap heeft nu besloten om voor de rest van het gebied, waarin 21 gemeenten liggen, een urenverbod in te stellen. Brabantse Delta spreekt van een "bijzondere maatregel", die sporadisch wordt genomen. De combinatie van de warmte, een gebrek aan regen en lage waterstanden in de Maas en de Rijn maakt het voor waterschappen steeds lastiger om genoeg water te blijven aanvoeren.
"We proberen als waterschap het water dat er nog is zo eerlijk mogelijk te verdelen", zegt dijkgraaf Joris Bengevoord. "Dat doen we binnen de mogelijkheden die we hebben. Dit urenverbod laat zien dat de grenzen van het waterverbruik bereikt zijn. We doen er als waterschap alles aan om te zorgen voor voldoende water op de plekken waar het nodig is."
Sproeien
Oppervlaktewater mag overdag niet meer gebruikt worden om bijvoorbeeld gewassen, tuinen en sportvelden te besproeien. Uitzonderingen gelden voor het koelen van fruitboomgaarden, het blussen van branden en het vullen van spuitwagens. Ook mogen sloten, beken en rivieren nog wel gebruikt worden als drinkwater voor vee.
"Het waterschap neemt verschillende maatregelen om water vast te houden", aldus Brabantse Delta. "Maar ook inwoners en bedrijven kunnen helpen. Ga daarom zuinig om met water, zowel drinkwater als water uit sloten, beken en rivieren." De andere Brabantse waterschappen en Waterschap Limburg hebben eerder al verboden ingesteld voor het gebruik van oppervlaktewater.
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