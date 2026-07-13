Richard de Mos keert terug als wethouder in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Richard de Mos, leider van de lokale partij Hart voor Den Haag, wordt opnieuw wethouder in de hofstad. Hij gaat weer deel uitmaken van het Haagse college. Zijn partij, de grootste in de stad, gaat besturen met VVD, CDA en DENK.

Als wethouder wordt De Mos onder meer verantwoordelijk voor de Haagse economie en voor de gemeentelijke lobby bij de Europese Unie.

De Mos werd in 2018 ook wethouder. Ook toen had zijn partij de meeste stemmen gekregen in Den Haag. Een jaar later stapte hij op omdat het Openbaar Ministerie hem verdacht van corruptie. Als wethouder zou hij bevriende ondernemers hebben voorgetrokken in ruil voor donaties. De Rijksrecherche doorzocht daarom zijn kantoor in het stadhuis. De Mos werd echter volledig vrijgesproken, zowel door de rechtbank als door het gerechtshof.

Andere wethouders

Ook partijgenoten Ralf Sluijs en Arjen Dubbelaar worden wethouder. Hart voor Den Haag levert ook Henk Harms en Mariëtte van Leeuwen als wethouder. Van Leeuwen vertrekt daarom als gedeputeerde in Zuid-Holland.

De VVD vaardigt fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg en Isabelle Broeders af. Nur Icar blijft namens DENK aan als wethouder. Hij wordt de komende jaren vergezeld door partijgenoot Adeel Mahmood. Ook CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman wordt wethouder.